Die EU-Kommission hat grünes Licht für den Verkauf des BASF-Lackgeschäfts an den Finanzinvestor Carlyle gegeben - allerdings nur unter klaren Bedingungen. Wie die Behörde mitteilte, muss Carlyle zunächst das weltweite Polysulfid-Geschäft von Nouryon veräußern. Das Spezialchemieunternehmen gehört bereits zum Beteiligungsportfolio des US-Investors.• EU-Kommission genehmigt BASF-Verkauf an Carlyle unter Auflagen.• Carlyle muss zuvor das weltweite Polysulfid-Geschäft von Nouryon veräußern.• BASF behält ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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