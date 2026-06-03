Bern - Hätten die Schweizer Ende Mai abgestimmt, hätten sie die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» abgelehnt. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Umfragen von SRG und 20 Minuten/Tamedia hätten 52 % Nein zum Text der SVP gesagt. Die Reform des Zivildienstes hingegen befindet sich weiterhin in einer Sackgasse. Bei der «Nachhaltigkeitsinitiative» der SVP hat sich seit der ersten Umfragewelle ein Nein-Trend abgezeichnet, wie die SRG in ihrer zweiten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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