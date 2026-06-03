Palo Alto Networks hat am Dienstag nach US-Börsenschluss Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Im Q1 steigerte der Cybersecurity-Konzern Umsatz und Gewinn stärker als von Analysten prognostiziert. Die Aktie reagierte darauf zunächst mit einem Kursfeuerwerk, das sich jedoch als Strohfeuer entpuppte.• Palo Alto Networks hat im Q1 die Markterwartungen beim Umsatz und Gewinn je Aktie geschlagen.• Der Ausblick schlag die Analystenprognosen leicht. • Die Aktie reagierte nachbörslich mit wilden Kursausschlägen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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