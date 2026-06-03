Die Generali-Aktie erhält frischen Rückenwind von Analystenseite. JPMorgan hat auf die starken Zahlen des Versicherers reagiert und die sowie das Kursziel angehoben. Auch insgesamt bleibt das Analystenlager mehrheitlich positiv. Damit stehen die Weichen weiter klar auf einen Ausbruch auf neue Rekordhochs.Das Wichtigste kurz und knapp:• JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 41,00 auf 44,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. • Analyst Farooq Hanif sieht sich durch das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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