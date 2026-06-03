Im Übernahmekampf mit der Commerzbank hat die italienische Großbank Unicredit ihren Commerzbank-Anteil weiter erhöht. Alle bekannten Positionen zusammengerechnet hätten die Italiener bereits die 50-Prozent-Schwelle überschritten. Doch diese Rechnung ist umstritten. Die italienische Großbank Unicredit hat am Dienstag einen neuen Zwischenstand zu ihrer Commerzbank-Übernahmeofferte mitgeteilt, die seit dem 5. Mai läuft. Zum Stichtag 1. Juni wurden Unicredit demnach Commerzbank-Aktien, die 7,6 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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