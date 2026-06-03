Zürich - Lenovo stellt für die kommende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft eine KI-gestützte Infrastrukturplattform bereit, die Daten nahezu in Echtzeit verarbeitet. Die Plattform ermöglicht neben der klassischen Übertragung über Kabel und Satellit auch eine IPTV-Videoverteilung (Internet Protocol Television) mit extrem niedriger Latenz. Darüber hinaus unterstützt sie eine intelligente Ausspielung von Inhalten sowie geschäftskritische Entscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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