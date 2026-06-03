Bern - Drei neue Umfragen zu den Abstimmungen am 14. Juni haben zeigen: Ende Mai wäre die «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative der SVP von etwas mehr als der Hälfte der befragten Wählerinnen und Wähler abgelehnt worden. Weiterhin uneindeutig blieb die Lage bei der Reform des Zivildienstgesetzes. Bei der «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative der SVP stellte die SRG in in der zweiten, vom Institut gfs.bern durchgeführten Umfrage einen Trend Richtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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