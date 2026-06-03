Zürich - Economiesuisse rechnet weiterhin mit einer verhaltenen Konjunktur in der Schweiz. Im laufenden Jahr dürfte das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) um 1,0 Prozent zulegen und im nächsten Jahr wird sich das Wachstum dann auf 1,2 Prozent beschleunigen. Damit hat die hiesige Konjunktur an Schwung verloren. Im den vergangenen zwei Jahren kletterte das BIP jeweils um 1,4 Prozent. Die Kriege im Mittleren Osten und in der Ukraine würden das Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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