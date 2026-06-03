Zürich - Die Partners Group-Aktien erleiden am Mittwoch im frühen Handel zweistellige Verluste. Auslöser ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Privatmarkt-Spezialist die Rücknahmen bei einem seiner Private-Equity-Fonds eingeschränkt hat. Die Partners-Group-Aktien notieren gegen 9.30 Uhr um 12,1 Prozent im Minus bei 721,80 Franken, nachdem sie kurz davor ein neues Mehrjahrestief bei 712,60 Franken markiert hatten. Der Gesamtmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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