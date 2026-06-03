Paris - Die Schweizer Konjunktur dürfte laut der Wirtschaftsorganisation OECD nach einem gedämpften Wachstum im laufenden Jahr 2027 Fahrt gewinnen. Wichtigster Treiber bleibt dabei die Binnennachfrage, während das Umfeld für die Exportbranchen anspruchsvoll bleibt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) rechnet für die Schweiz im Jahr 2026 mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 1,1 Prozent, wie aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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