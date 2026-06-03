Die Aktie von Madrigal Pharmaceuticals zählt zu den auffälligsten Gewinnern im Biotech-Sektor der vergangenen Jahre. Entscheidend für die weitere Entwicklung ist die Frage, ob sich das Unternehmen mit seinem Medikament Rezdiffra dauerhaft als führender Anbieter im schnell wachsenden Markt für MASH-Therapien etablieren kann. Madrigal Pharmaceuticals konzentriert sich vollständig auf die Behandlung von MASH, der metabolisch bedingten Steatohepatitis. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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