DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister verlangsamen Talfahrt im Mai

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Talfahrt der deutschen Dienstleister hat sich im Mai abgeschwächt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 48,1 von 46,9 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Mai ein Wert von 47,8 ermittelt worden.

Auch insgesamt hat der Abschwung in Deutschlands Wirtschaft verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 48,8 von 48,4 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Nachdem der Hauptindex in den ersten drei Monaten des Jahres solides Wachstum ausgewiesen hatte, blieben die Serviceanbieter im Mai zum zweiten Mal in Folge im roten Bereich stecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Gesamtwirtschaft im zweiten Quartal in die Schrumpfungszone rutschen könnte, ist damit gestiegen", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith.

Hohe Energiepreise und zunehmende Unsicherheit hätten die Kaufkraft und somit die Nachfrage nach Dienstleistungen erneut sinken lassen. Die Rückgänge bei Geschäftstätigkeit und Neuaufträgen hätten sich aber verlangsamt, was Grund zur Hoffnung gebe, dass ein potentieller Abschwung im zweiten Quartal nur moderat ausfalle, sagte Smith.

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June 03, 2026 04:03 ET (08:03 GMT)

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