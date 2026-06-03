Chur - Das Tiefbauamt Graubünden hat ein Bewerbungsverfahren für die Nutzung von 50 Stützmauern für Solarstrom entlang der Kantonsstrasse gestartet. Dabei handelt es sich um Standorte, bei denen in einer externen Analyse ein Potenzial für Photovoltaikanlagen erkannt wurde. Der Kanton Graubünden will damit gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch den Anteil an erneuerbaren Energien erhöhen. Die 50 in einer Analyse eruierten Standorte sind entlang von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab