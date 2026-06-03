Cham - Der Verwaltungsrat der AMAG Group AG hat Noah Heynen zum neuen Managing Director AMAG Energy & Mobility ernannt. Der Mitgründer und CEO der Helion Energy AG übernimmt die Funktion - zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle als CEO von Helion Energy AG. Er folgt auf Martin Everts, der nach fünf prägenden Jahren als Managing Director zur IWB wechselt, wo er die Leitung als CEO übernimmt. Der 38-jährige Noah Heynen verfügt über einen Abschluss in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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