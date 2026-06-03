DJ S&P Global: Wirtschaft der Eurozone schrumpft im Mai

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Wirtschaft der Eurozone hat im Mai den zweiten Monat in Folge eine Schrumpfung verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 48,5 Zähler von 48,8 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 48,6 Punkte gemeldet worden.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen. "Angesichts des zweiten Rückgangs der Eurozone-Wirtschaftsleistung in Folge im Mai wird es zunehmend wahrscheinlicher, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 in den rezessiven Bereich rutschen wird", sagte S&P-Global-Chefökonom Chris Williamson.

Höchst besorgniserregend sei, dass sich der Preisdruck so massiv verstärkt habe wie seit drei Jahren nicht mehr, was darauf hindeute, dass die Inflation in den kommenden Monaten potenziell nahe 4 Prozent liegen könnte, warnte Williamson.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 47,7 Punkte von 47,6 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 46,4 ergeben.

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June 03, 2026 04:09 ET (08:09 GMT)

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