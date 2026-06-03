Im Schulungszentrum von Enpal können künftig auch externe Handwerksbetriebe Qualifizierungen durchführen lassen. Außerdem werden dort Elektriker aus dem Ausland geschult. Das Energieunternehmen Enpal öffnet sein Schulungszentrum für Fachkräfte der Branchen Photovoltaik und Wärmepumpen für externe Handwerksbetriebe. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Enpal Academy seit 2021 mehr als 4.000 Fach- und Hilfskräfte für Photovoltaik- und Wärmepumpensysteme qualifiziert. Mit neuen Programmen und dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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