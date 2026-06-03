Der Dresdner Energiemanagement-Anbieter Kiwigrid erweitert seine Energy-IoT-Plattform um Funktionen für virtuelle Kraftwerke. Damit sollen Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge künftig nicht nur zur Optimierung des Eigenverbrauchs gesteuert, sondern auch für die Vermarktung von Flexibilitäten am Energiemarkt genutzt werden können. Zum Auftakt kooperiert Kiwigrid mit Tibber. Kunden des Anbieters dynamischer Stromtarife sollen die Flexibilität ihrer angeschlossenen Anlagen über die Plattform vermarkten und so zusätzliche Erlöse erzielen können. Wie das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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