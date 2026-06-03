Deutschland diskutiert seit Jahren über den Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur. Neue Schnellladeparks werden eröffnet, Förderprogramme aufgelegt und Ausbauziele formuliert. Gleichzeitig bleibt ein großes Potenzial weitgehend ungenutzt: Hunderttausende private Wallboxen verbringen den Großteil ihrer Zeit im Leerlauf. Die Debatte über Elektromobilität konzentriert sich fast ausschließlich auf den Neubau von Ladepunkten. Dabei wird eine einfachere Frage selten gestellt: Müssen wir wirklich immer neue Ladepunkte errichten, oder sollten wir vorhandene Ladepunkte besser nutzen? Genau hier setzt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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