FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.06.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 275 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CK INFRASTRUCTURE TARGET TO 660 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4500 (3800) PENCE - 'NULL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'NULL' - GOLDMAN STARTS RELX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3000 PENCE - GOLDMAN STARTS WPP WITH 'SELL' - PRICE TARGET 240 PENCE - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1100 (1130) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RIO TINTO TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 6400 PENCE - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4500 (3800) PENCE - 'BUY' - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES LIONTRUST ASSET PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 430 (440) PENCE - 'NEUTRAL'
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