Die mit Spannung erwarteten Zahlen des Cybersicherheits-Unternehmens Palo Alto Networks zum 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 fielen besser aus, als zunächst erwartet wurde, dennoch geriet die Aktie in einer ersten Reaktion auf die Zahlen unter Druck - eine Entwicklung, die man bereits nach den Veröffentlichungen der Q2- und Q1-Daten des aktuellen Geschäftsjahres beobachten konnte. Nun sollte man bekanntlich die nachbörsliche Reaktion nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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