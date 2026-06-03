Die Aktie springt an und trotzt der im ersten Quartal 2026/27 verhaltenen Kauflaune: Bei der Zara-Eigentümerin legten Umsatz und Gewinn zu! Der Umsatz stieg im Quartal um 6 % auf rund 8,7 Mrd. Euro, währungsbereinigt lag das Wachstum bei 8,8 %. Das Ebit verbesserte sich im ersten Quartal im Vergleich um 7 % auf rund 1,8 Mrd. Euro, dabei war mit etwas weniger gerechnet worden. Auf die Aktionäre entfiel ein Nettogewinn von 1,4 Mrd. Euro und damit rund 5 % mehr als ein Jahr zuvor. Für die Aktie gilt heute: Nicht kleckern, sondern klotzen!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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