M-Tec zeigt zur Intersolar 2026 einen intelligenten Einspeisezähler. Das Gerät soll Energiemanagementsysteme und den für PV-Hybrid-Systeme benötigten Energiezähler kombinieren. Der österreichische Koomponentenhersteller M-Tec hat einen intelligenten Einspeisezähler für Heimenergiesysteme (HEMS) und Photovoltaik entwickelt. Wie das Unternehmen mitteilte, kann der Smart Meter Wärmepumpen, Stromspeicher, PV-Komponenten und Energiemanagementsysteme zu einem intelligent vernetzten, flexibel erweiterbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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