Im Mai hat Kyon Energy in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein mit dem Bau von drei Großspeichern begonnen, die zusammen über 273 Megawatt Leistung und 552 Megawattstunden Kapazität verfügen werden. Am Mittwoch teilte das Unternehmen den Baustart seines Batteriespeichers im niedersächsischen Mehringen mit. Die Anlage soll am dortigen Umspannwerk errichtet werden und nach Unternehmensangaben eine Leistung von 146,5 Megawatt sowie eine Speicherkapazität von 296 Megawattstunden erreichen. Der Baustart ist für Juli beziehungsweise August 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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