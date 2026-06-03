Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch Verluste verbucht. Die Unsicherheit angesichts widersprüchlicher Aussagen im Iran-Krieg rückt wieder verstärkt in den Vordergrund. Beide Parteien hatten sich in der Nacht auf Mittwoch eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. «So langsam wollen immer neue Höchstmarken nicht mit dem ungelösten Konflikt zusammenpassen. Die Risiken können nicht auf Dauer ausgeblendet werden», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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