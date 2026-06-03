Enpal hat sich eine neue Offensive gegen den Fachkräftemangel im Handwerk vorgenommen. Daher will das Unternehmen sein Schulungszentrum in Dahlewitz erstmals für externe Handwerksbetriebe öffnen und außerdem sein internationales Fachkräfteprogramm ausbauen. Ziel sei es, die gesamte Branche beim schnellen Ausbau von Installationskapazitäten zu unterstützen sowie einheitliche Qualitäts- und Sicherheitsstandards weiter zu etablieren. Wie Enpal am Mittwoch erläuterte, wurde das Schulungszentrum 2021 ursprünglich gegründet, um den eigenen Fachkräftebedarf zu decken. Seitdem seien dort mehr als 4000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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