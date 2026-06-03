Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch nachgeben. Damit profitierten sie nicht von den positiven Vorgaben der US-Börsen. «Während die Wall Street scheinbar mühelos von Rekord zu Rekord eilt, wirkt Europa wie ein Läufer, der zwar mithalten möchte, jedoch immer wieder auf die Uhr schaut», hiess es in einer Einschätzung des Anbieters von Handelsstrategien Index Radar. Am Mittag stand der EuroStoxx 50 0,43 Prozent tiefer bei 6.081,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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