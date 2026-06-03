Das Fraunhofer IEE will mit Partnern im Projekt GemeinsamWaermer eine Blaupause für die kommunale Wärmewende entwickeln. Es geht um Mikrowärmenetze. Am Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE entwickeln Forschende ein Konzept für Mikrowärmenetze in Kommunen. Wie das Institut mitteilte, handelt es sich dabei um das Projekt "GemeinsamWaermer". Das soll in den nächsten zwei Jahren Ergebnisse liefern, die sich als Blaupause für die kommunale Wärmewende eignen. Und zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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