Der Nationalrat hält Kurs: Die 13. AHV-Rente soll nicht über höhere Lohnbeiträge finanziert werden. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst diesen Entscheid. Er verhindert, dass die Arbeitskosten für die KMU weiter verteuert werden. Bereits im vergangenen September hatte sich der Nationalrat für eine befristete Finanzierung über die Mehrwertsteuer ausgesprochen, begrenzt bis 2030. Der Ständerat hielt danach an einer Mischfinanzierung aus Mehrwertsteuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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