Der Dax steht im frühen Mittwochshandel massiv unter Druck. Heftige Gewinnmitnahmen zwingen den Index unter die eminent wichtige Marke von 25.000 Punkten. Einmal mehr reagiert der deutsche Leitindex damit auf Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. Statt der zuletzt noch erwarteten Entspannung spitzt sich die Situation dort wieder zu.Besonders sensibel reagierten die Ölpreise auf die Entwicklungen. Brent Öl und WTI Öl legten kräftig zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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