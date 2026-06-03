Newcomer Samduo geht mit einem erweiterbaren Speicher für Steckersolargeräte an den Markt. Das Gerät verfügt über eine Leistung bis zu 3.600 Watt. Die niederländische Samduo Energy Technologies BV präsentiert zur Intersolar 2026 einen neuen Speicher für Balkonkraftwerke. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es um das Produkt Nex P2800 Pro. Das System kombiniere Leistung, intelligente Energiesteuerung und Flexibilität in einem kompakten Design. Es lasse sich ferner mit zusätzlichen Akkupacks erweitern.Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver