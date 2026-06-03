Next Energy und Enerfin realisieren für einen Industriebetrieb in Hessen ein integriertes Energieprojekt, das erneuerbare Stromerzeugung, Speicherung und Elektromobilität kombiniert. Kern des Vorhabens sind eine Freiflächen-Photovoltaikanlage in Ost-West-Ausrichtung mit rund fünf Megawatt Leistung sowie ein Batteriespeicher mit gut acht Megawattstunden Kapazität, hinzu kommen eine bestehende Bioenergieanlage sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Nach Angaben der Unternehmen soll das System mehrere Anwendungsfälle parallel erfüllen. Dazu gehören die Optimierung des Eigenverbrauchs, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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