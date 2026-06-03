Microsoft hat bei zukünftigen Entwicklungen auch ein besonderes Auge auf KI-Gadgets für den Arbeitsplatz. Das Unternehmen hat nun zwei potenzielle Geräte vorgestellt. Steven Bathiche, Leiter der Applied Sciences Group bei Microsoft, hat auf der jährlichen Konferenz für Technologieentwickler zwei neue Hardware-Konzepte vorgestellt. Sie richten sich speziell an Menschen, die bei ihrer Arbeit häufig KI-Tools nutzen. Microsoft-Mitarbeiter:innen testen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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