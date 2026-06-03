Daten von Sensor Tower zeigen, wie schnell ChatGPT eine Milliarde aktive App-User generieren konnte und welche Mega-Apps man damit in den Schatten stellt. Trotzdem hat OpenAI ein großes Problem. Die KI-Anwendung ChatGPT ist nach ihrem fulminanten öffentlichen Start Ende 2022 zu einem globalen Phänomen aufgestiegen. ChatGPT mutet mitunter gar als Synonym für die KI-Nutzung im Internet an, ist für viele User die Go-to-Option im Digitalraum und macht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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