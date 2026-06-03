Bern - KMU erhalten eine Regulierungsbremse. Der Nationalrat hat die Motion «Einführung einer KMU-Regulierungskostenbremse» von Ständerat und Gewerbekammermitglied Jakob Stark angenommen. Dies, nachdem ihr bereits der Ständerat zugestimmt hatte. Jetzt muss der Bundesrat eine entsprechende Vorlage ausarbeiten. «Das ist ein Erfolg für die KMU, die bei der Umsetzung staatlicher Vorgaben oft stärker gefordert sind als grössere Unternehmen», sagt Fabio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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