Die Rheinmetall-Aktie steht weiter unter Druck und notiert inzwischen über -40% unterhalb des Hochs von Mitte Januar bei 1.966 €. Was sind die Gründe für die anhaltende Kursflaute und sollten Anleger diese zum Einstieg nutzen? Das Marktumfeld trübt sich ein Der jüngste Kursrutsch hat mehrere Ursachen. Zum einen haben führende Investmentbanken ihre Einschätzung für den europäischen Rüstungssektor zuletzt deutlich vorsichtiger formuliert. JPMorgan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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