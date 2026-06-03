Die Unternehmen Next Energy und Enerfin haben für einen Industriekunden eine Energiezentrale gebaut, die ein 5 MW PV-Kraftwerk mit einer Bioenergie-Anlage, Batteriespeichern und Ladeinfrastruktur kombiniert. Ein hessischer Industriebetrieb deckt einen Teil seines Energiebedarfs durch eine Kombination aus Photovoltaik, Bioenergie und Batteriespeichern. Darüber berichten die Unternehmen Next Energy GmbH und Enerfin Holding AG, die das Projekt realisiert haben. Das integrierte Energiezentrum setze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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