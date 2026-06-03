von pv magazine Global Deutschland, Frankreich, Portugal und Spanien haben einer aktuellen Analyse von Aleasoft Energy Forecasting zufolge in der vergangenen Woche neue Rekorde bei der täglichen Produktion von Photovoltaik-Strom erzielt. Das spanische Beratungsunternehmen ermittelte, dass Deutschland am 28. Mai 503 Gigawattstunden Solarstrom erzeugte. Am selben Tag erreichte Frankreich 179 Gigawattstunden. Einen Tag später produzierten Spanien 265 Gigawattstunden und Portugal 32 Gigawattstunden. Die neuen Bestmarken markieren eine weitere Rekordwoche für die Solarstromerzeugung in Europa. Bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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