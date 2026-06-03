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Diginex informiert über den aktuellen Stand der angekündigten geplanten Übernahme von Resulticks



03.06.2026 / 15:59 CET/CEST

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Diginex informiert über den aktuellen Stand der angekündigten geplanten Übernahme von Resulticks



LONDON, 3. Juni 2026 - Diginex Limited (Nasdaq: DGNX), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen, hat heute ein Update zu der zuvor angekündigten geplanten Übernahme der Resulticks Global Companies Pte. Limited ("Resulticks") im Rahmen der umfassenderen strategischen Transformation des Unternehmens veröffentlicht.



Wesentliche Highlights Strategische Weiterentwicklung: Mit der Transaktion soll die Plattform von Diginex über Nachhaltigkeitsdaten und Berichterstattung hinaus um Fähigkeiten in den Bereichen Echtzeit-Entscheidungsfindung und Kundeninteraktion erweitert werden.

Mit der Transaktion soll die Plattform von Diginex über Nachhaltigkeitsdaten und Berichterstattung hinaus um Fähigkeiten in den Bereichen erweitert werden. Größen- und Leistungsprofil: Es wird erwartet, dass Resulticks nach Vollzug auf annualisierter Basis rund 150 Mio. US-Dollar Umsatz und 46 bis 50 Mio. US-Dollar EBITDA beitragen wird. Wie bereits bekannt gegeben, haben Diginex und Resulticks vereinbart, das Long Stop Date für die beabsichtigte Übernahme vom 29. Mai 2026 auf den 12. Juni 2026 zu verlängern, um zusätzliche Zeit für die Erfüllung der verbleibenden Vollzugsbedingungen zu ermöglichen.



Weitere Einzelheiten sind dem 6-K-Formular des Unternehmens zu entnehmen, das am 29. Mai 2026 bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.



Die geplante Übernahme von Resulticks durch Diginex ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Unternehmens hin zu einer integrierten Plattform für Daten, ESG und Customer Intelligence. Durch die Kombination der ESG-Daten von Diginex mit den Echtzeit-Entscheidungsfähigkeiten von Resulticks soll die gemeinsame Plattform Unternehmen dabei helfen, Nachhaltigkeits- und Compliance-Erkenntnisse in konkrete und messbare kommerzielle Ergebnisse zu überführen.



Miles Pelham, Chairman und Gründer von Diginex, erklärte: "Wie ich bereits zuvor betont habe, bin ich fest von der Strategie von Diginex, unserem Führungsteam und dem erheblichen langfristigen Wert überzeugt, den wir schaffen. Mein anhaltendes persönliches Engagement in Höhe von insgesamt 25,4 Mio. US-Dollar, die ich seit unserem Börsengang zu einem durchschnittlichen Preis von 5,69 US-Dollar je Aktie investiert habe, unterstreicht diese Überzeugung. Ich bin nicht nur überzeugt von unserer heutigen Position, sondern auch zutiefst optimistisch, was unsere weitere Entwicklung betrifft, und ich bleibe fest entschlossen, Diginex zu unterstützen, während wir unsere Umsetzung vorantreiben, skalieren und für unsere Aktionäre liefern." Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erhebung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, Machine-Learning- und Datenanalysetechnologien, um die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im nachhaltigen Finanzwesen zu erhöhen.



Die preisgekrönte Plattform diginexESG unterstützt mehrere globale Rahmenwerke, darunter GRI, SASB und TCFD. Kunden profitieren von einer End-to-End-Unterstützung, die von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement bis hin zu Stakeholder-Engagement, Berichtserstellung und ESG-Ratings-Support-Services reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.diginex.com .





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich künftiger Ereignisse, die nach Auffassung des Unternehmens Auswirkungen auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf haben könnten. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie "annähernd", "glaubt", "hofft", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "dürfte" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht zusichern, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und fordert Anleger auf, weitere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.





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