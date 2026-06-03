EQS-News: Diginex Limited
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Diginex informiert über den aktuellen Stand der angekündigten geplanten Übernahme von Resulticks
Wie bereits bekannt gegeben, haben Diginex und Resulticks vereinbart, das Long Stop Date für die beabsichtigte Übernahme vom 29. Mai 2026 auf den 12. Juni 2026 zu verlängern, um zusätzliche Zeit für die Erfüllung der verbleibenden Vollzugsbedingungen zu ermöglichen.
Über Diginex
03.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Diginex Limited
|Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay,
|Telegraph Bay Hong Kong
|Hongkong
|ISIN:
|KYG286871044
|WKN:
|A40PU6
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2339154
|Ende der Mitteilung
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