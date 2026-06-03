Köln - Affektive Polarisierung, also die Abneigung gegenüber Anhänger:innen der jeweils anderen Partei, prägt die amerikanische Gesellschaft seit Jahren - unter anderem bei der Partnersuche. Eine neue soziologische Studie des Departments für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität zu Köln geht diesem Phänomen genauer nach und untersucht, wie politische Informationen in Dating-Profilen das romantische Interesse junger Amerikaner:innen beeinflussen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab