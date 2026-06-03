New York - Die US-Börsen leiden am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen. Zunehmende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, weiter anziehende Ölpreise und neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump sorgen für eine nicht gerade rosige Nachrichtenlage. Nur dem Nasdaq 100 gelang zum Auftakt erneut ein Rekord. Zuletzt verlor der Nasdaq 100 0,46 Prozent auf 30.518 Punkte. Für den Leitindex der Wall Street, den Dow ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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