Wärmepumpenspezialist Elephant Power steigt in die integrierte Energieversorgung für Prosumer ein: eine Energiezentrale zur Aufstellung im Freien. Elephant Power hat ein neues vorgefertigtes Outdoor-Energiesystem vorgestellt, das Strom- und Wärmeversorgung von Eigenheimen integriert steuert. Wie das in Stuttgart ansässige Unternehmen mitteilte, beinhalte das System folgende Komponenten: Wärmepumpe, PV-Batteriespeicher, Warmwasserspeicher, Wechselrichter und intelligentes Energiemanagement (EMS). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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