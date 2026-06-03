FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Salzgeschäfts des polnischen Chemieunternehmens Qemetica sei ein strategisch sinnvoller Schritt und erfolge zu einem angemessenen Preis, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion mache die Kasseler etwas unabhängiger vom Auf und Ab des volatilen Kalipreises und verleihe dem Salzgeschäft eine stärkere Osteuropa-Note./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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