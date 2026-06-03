Die Almonty-Aktie arbeitet weiter an der Fortsetzung ihres übergeordneten Aufwärtstrends. In der letzten Analyse stand der Bereich um 16,90 € als entscheidender Trigger im Fokus. Genau dieser Bereich wurde inzwischen zurückerobert, womit nun erneut die Widerstandszone bei 19,95 bis 20,62 € in den Blick rückt. Über 17,84 € wäre es geschafft Die Aktie konnte die zuvor konstruktive Seitwärtsbewegung rund um 16,90 € nach oben auflösen und damit ein weiteres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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