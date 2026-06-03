Die neue Lösung strukturiert und reichert fragmentierte Produktdaten an, um Marken und Einzelhändlern dabei zu helfen, KI-gestützte Produktsuche, Empfehlungen und agentenbasierten Handel zu fördern

NielsenIQ (NYSE: NIQ) gab heute die Einführung von NIQ Product Intelligence bekannt, einer neuen Lösung, die Einzelhändlern und Marken dabei helfen soll, fragmentierte Produktdaten in strukturierte, interoperable Informationen umzuwandeln, die den KI-gesteuerten Handel vorantreiben.

Da KI zunehmend bestimmt, wie Verbraucher Produkte entdecken, bewerten und kaufen, sind die Qualität und Vollständigkeit von Produktdaten zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden. In KI-gestützten Handelsumgebungen laufen Produkte, denen strukturierte, angereicherte und maschinenlesbare Daten fehlen, Gefahr, für Empfehlungsmaschinen, KI-Assistenten und autonome Einkaufsagenten unsichtbar zu werden.

NIQ Product Intelligence begegnet dieser Herausforderung durch die Schaffung einer einheitlichen Produktinformationsschicht, die Attribute standardisiert, die Produktidentität systemübergreifend abklärt und Produktdaten in großem Maßstab anreichert. Dadurch können KI-Systeme Produkte über digitale und physische Handelskanäle hinweg besser verstehen, abgleichen, empfehlen und präsentieren.

Beispielsweise zeigt eine herkömmliche Stichwortsuche möglicherweise nur Produkte an, die exakte Begriffe wie "Protein-Snack" oder "alkoholarme Getränke" enthalten. KI-gesteuerte Handelserlebnisse erfordern ein viel tieferes Verständnis der Verbraucherabsicht und des Kontexts und helfen Verbrauchern dabei, Produkte durch differenzierte Suchanfragen zu entdecken, wie etwa "eine gesunde Alternative zu Schokoladenbrownies, die dennoch ein Genuss ist", "ein hochwertiges alkoholarmes Getränk für eine Dinnerparty" oder "ein glutenfreier Film-Snack für den Familienabend". Product Intelligence hilft dabei, Produktdaten zu strukturieren und anzureichern, damit KI-Systeme die Bedürfnisse der Verbraucher besser interpretieren, Produktattribute und den Kontext verstehen und die relevantesten Empfehlungen anzeigen können.

Aufbauend auf den bestehenden globalen Handelsdatenbeständen und der Harmonisierungskompetenz von NIQ unterstützt Product Intelligence Marken und Einzelhändler dabei:

eine einheitliche und interoperable Product-Intelligence-Ebene aufzubauen

Produktattribute in großem Maßstab zu standardisieren und anzureichern

die Produktzuordnung, Auffindbarkeit und systemübergreifende Konsistenz zu verbessern

Produkte in aufstrebenden KI-Handelsumgebungen für Empfehlungen vorzubereiten

"KI-Systeme können nur über Produkte urteilen, die sie richtig verstehen", sagte Troy Treangen, Chief Product Officer bei NIQ. "Product Intelligence schafft eine strukturierte, interoperable Produktebene, die fragmentierte Daten zusammenführt, Attribute anreichert und es KI-Systemen ermöglicht, Produkte mit weitaus größerer Genauigkeit zu identifizieren, zu vergleichen und zu empfehlen."

NIQ Product Intelligence baut auf der globalen Commerce-Intelligence-Infrastruktur von NIQ auf, einschließlich Beziehungen zu mehr als 8.900 Einzelhändlern in 90 Ländern, einem Produktkatalog mit mehr als 246 Millionen einzigartigen Artikeln und über 10 Milliarden gepflegten Produktattributen. Die Lösung nutzt zudem die jahrzehntelange Expertise von NIQ bei der Harmonisierung und Anreicherung komplexer Handelsdaten über Einzelhändler, Marken und digitale Plattformen hinweg.

Die Einführung von Product Intelligence stellt das erste große Angebot innerhalb des breiteren Commerce-Intelligence-Portfolios von NIQ dar und kombiniert die bestehenden Datenbestände, Produktinhaltsfunktionen und das Harmonisierungs-Know-how von NIQ zu Lösungen, die Kunden dabei helfen, schon heute die Grundlagen für die nächste Ära des KI-gesteuerten und agentenbasierten Handels zu schaffen. NIQ wird Product Intelligence und dessen Rolle bei der Ermöglichung des agentenbasierten Handels auf der jährlichen C360-Veranstaltung von NIQ vorstellen, die vom 8. bis 11. Juni in San Antonio, Texas, stattfindet. Um mehr zu erfahren und sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie die NIQ-C360-Veranstaltungsseite.

Häufig gestellte Fragen

Was ist NIQ Product Intelligence?

NIQ Product Intelligence ist eine Lösung, die fragmentierte Produktdaten in eine einheitliche, KI-fähige Produktschicht umwandelt, indem sie Attribute standardisiert, die Produktidentität klärt und Daten systemübergreifend verknüpft.

Welches Problem löst NIQ Product Intelligence?

NIQ Product Intelligence hilft Marken und Einzelhändlern dabei, fragmentierte Produktdaten, inkonsistente Attribute, isolierte Systeme und mangelnde Transparenz hinsichtlich der Kategorisierung, Kennzeichnung und Auffindbarkeit von Produkten in KI-gesteuerten Handelsumgebungen zu bewältigen. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, Produktattribute besser zu verwalten und zu erweitern, während sich das Verbraucherverhalten und Empfehlungssysteme weiterentwickeln.

Wie unterstützt es KI und agentenbasierten Handel?

NIQ Product Intelligence bietet eine KI-fähige Datenbasis, die die Art und Weise verbessert, wie Produkte in Retail-Medien, E-Commerce und KI-gesteuerten Suchfunktionen abgeglichen, angezeigt und empfohlen werden.

Wann wird NIQ Product Intelligence verfügbar sein?

NIQ Product Intelligence ist ab sofort in den Vereinigten Staaten verfügbar, wobei Expansionspläne im Laufe der Zeit geprüft werden sollen.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes und zuverlässiges Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenpräsenz und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung zu NIQ Product Intelligence kann zukunftsgerichtete Aussagen zu erwarteten Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen enthalten. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Wörter wie "wird", "könnte", "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "prognostiziert", "plant", "blickt voraus" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, einschließlich Änderungen der Verbraucherpräferenzen, wirtschaftlicher Bedingungen, technologischer Fortschritte und Wettbewerbsdynamiken. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir bestrebt sind, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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