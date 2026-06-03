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WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
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Dow Jones News
03.06.2026 18:33 Uhr
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PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: OMV begibt neue unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 750 Millionen

DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: OMV begibt neue unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 750 Millionen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

OMV Aktiengesellschaft: OMV begibt neue unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 750 Millionen

Wien (pta000/03.06.2026/18:02 UTC+2)

DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

OMV Aktiengesellschaft ("OMV") begibt neue unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 750 Millionen.

Der Emissionspreis der Hybridschuldverschreibungen beträgt 98,921%. Die Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 10. Dezember 2032 (ausschließlich) ("Erster Resettermin") mit einem festen Zinssatz von 4,375% per annum verzinst. Vom Ersten Resettermin (einschließlich) an werden die Hybridschuldverschreibungen mit einem Reset-Zinssatz (wie in den Anleihebedingungen definiert) per annum verzinst.

OMV kann erstmalig die Hybridschuldverschreibungen mit Wirkung zu jedem Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis zum und einschließlich dem Ersten Resettermin kündigen.

Das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (ISIN XS3401027118) im Regulierten Markt der Luxemburger Börse und im Amtlichen Handel der Wiener Börse sind für oder um den 10. Juni 2026 vorgesehen.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft kann im EWR ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von der Prospektpflicht erfolgen und unter der Bedingung, dass kein Angebot und kein Verkauf an Kleinanleger im EWR erfolgen darf. Für die Zulassung der Wertpapiere wird ein Prospekt von der CSSF als zuständige Aufsichtsbehörde gebilligt und nach Österreich notifiziert werden, nach anwendbaren Bestimmungen veröffentlicht und wird auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

(Ende)

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Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780502520686 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 12:02 ET (16:02 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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