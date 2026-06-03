Nach der jüngsten Rekordserie an den US-Börsen nehmen Anleger zur Wochenmitte ein paar Gewinne mit. Belastet wird die Stimmung zudem durch die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran, steigende Ölpreise sowie neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump. Während sich der Nasdaq 100 zum Handelsstart noch auf ein weiteres Rekordhoch schob, gerieten die übrigen Leitindizes unter Druck.Derzeit verliert der Leitindex Dow Jones Industrial 0,8 Prozent auf 50.899,70 Punkte. Der marktbreite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär