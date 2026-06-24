NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch am Vortag haben sich die US-Technologiewerte am Mittwoch stabilisiert. Die Anleger warteten gespannt auf die Quartalszahlen des Chipriesen Micron, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Sie könnten Hinweise darauf liefern, ob die Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.

Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,3 Prozent auf 29.425 Punkte zu. Er hatte am Dienstag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des KI-Hypes stark gelaufenen Technologietiteln gelitten.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.391 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,4 Prozent auf 51.848 Punkte nach oben.

Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung beim Analysehaus Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus.

Die Anteilsscheine von Micron hatten am Dienstag gut 13 Prozent eingebüßt. Am Mittwoch nun schwankten sie um ihren Vortagesschluss und gaben zuletzt leicht nach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs fast vervierfacht.

Die Aktien von Wendy's sprangen um knapp 30 Prozent hoch. Dem Finanzmagazin Barron's zufolge könnten die Titel der Schnellrestaurantkette, die zuletzt ein Tief seit dem Jahr 2013 markiert hatten, zur nächsten Meme-Aktie werden. Hierbei kaufen Kleinanleger in auf sozialen Medien abgestimmten Aktionen Titel, um deren Kurse nach oben zu treiben - wie etwa in der Vergangenheit beim Videospiele-Händler Gamestop .

Anteilsscheine des Börsenneulings SpaceX stiegen um gut ein Prozent auf mehr als 158 US-Dollar. Damit behaupteten sich die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns weiter stabil über dem Ausgabepreis von 135 Dollar sowie dem ersten Kurs von 150 Dollar. Sie waren in den ersten Handelstagen rasant gestiegen und anschließend fast genauso schnell wieder zurückgekommen - am Dienstag hatten sich die Papiere wieder stabilisiert./la/jha/

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