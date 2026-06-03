Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Minus geschlossen. Die Entwicklung im Iran-Krieg sowie neue Zollankündigungen drückten auf die Stimmung der Investoren. Etwas Aufwind erhielten einige defensive Werte. «Die jüngste KI-Euphorie kann die geopolitischen Risiken rund um den weiterhin ungelösten Iran-Konflikt offenbar nur noch partiell überdecken», fasste es ein Marktbeobachter zusammen. Nachdem Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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