SFC Energy AG meldete vor Kurzem den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte - massive Erhöhung der Jahresprognose. Bloom Energy meldete Milliardenaufträge für Brennstoffzellen, die KI-Datenzentren versorgen sollen - Break-Even gelungen, Prognosen erhöht. Und auch bei ITM Power gab es in den letzten Monaten/Wochen grosse Aufträge plus britische Subventionszusagen für die Entwicklung und Produktion einer neuen Elektrolyseurgeneration - weg von manueller Fertigung hin zur Serie mit extremen Effizienzvorteilen. Sogar bei Plug Power zeigt die Aktie Lebenszeichen - der Neue bringt Hoffnung auf schwarze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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