© Foto: John Marshall Mantel - ZUMA Press WireDer Iran-Krieg treibt Dieselpreise und Energiekosten immer weiter nach oben. Goldman Sachs warnt bereits vor historisch niedrigen Vorräten, während US-Haushalte laut Moody's Milliarden an Kaufkraft verlieren.Die Folgen des Iran-Kriegs treffen inzwischen nicht mehr nur den Ölmarkt, sondern zunehmend auch Verbraucher und die Weltwirtschaft. Während Anleger an der Wall Street weiter auf KI-Aktien und neue Rekorde setzen, warnen Ökonomen und Rohstoffstrategen vor einer möglichen Dieselknappheit und einer neuen Inflationswelle. Besonders alarmiert zeigt sich Goldman Sachs. Laut Rohstoffstratege Daan Struyven befinden sich die Dieselvorräte in den USA auf dem niedrigsten Stand seit 2003. Sollten …
Enthaltene Werte: US2441991054,XC0009677409,XD0137824799,XC0007924514Den vollständigen Artikel lesen
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